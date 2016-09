Bank gestript voor transformatie

Foto Holland Media Combinatie Het voormalig bankgebouw aan de Koopvaarder wordt gestript voor de verbouwing tot 32 appartementen.

HOORN - Met tien man sterk is bouwbedrijf Daalmijer bezig met het strippen van de voormalige ABN Amro aan de Koopvaarder 3 in Hoorn. De sloopklus is nodig om het bankgebouw te transformeren in een complex met 32 koopappartementen.

Door Cees Beemster - 6-9-2016, 14:45 (Update 6-9-2016, 14:45)

,,We halen de complete buitengevel weg en strippen binnen ook alles’’, vertelt uitvoerder Edwin Verbeek van het bouwbedrijf. Daalmijer kocht het gebouw en neemt nu zowel de sloop als de appartementenbouw voor haar rekening. ,,Het casco blijft staan. Het dak gaat er binnen...