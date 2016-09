Enkhuizers puzzelen op bekkenbodempijn

Foto Theo Groot Bekkenbodemtherapeute Fetske Hogen Esch (l) en pijncoach Suzanne Strating. ,,Wij zijn geen snelle fikser.’’

ENKHUIZEN - Chronische bekkenpijn. Mensen die constant pijn hebben in buik, lage rug, bekken of bekkenbodem zijn vaak al bij allerlei dokters geweest. En bleven hun klachten houden. „Het bekken is een complex gebied waar veel lichaamsfuncties samenkomen. Om achter de oorzaak van de pijn te komen moet je dan ook het totaalplaatje bekijken. Dat gebeurt nog veel te weinig.”

Door Theo Groot - 6-9-2016, 13:39 (Update 6-9-2016, 14:07)

Fetske Hogen Esch uit Enkhuizen staat internationaal bij vakgenoten bekend als de ’Sherlock Holmes van het CPPS’ (Chronic Pelvic Pain Syndrom). „Als...