Enkhuizer Jelle Dekkers wint NK palingroken: Kwestie van gevoel

Foto Theo Groot Palingrokers Jelle Dekkers en Ferry Kaagman die als team Dekkers Nederlands kampioen werden.

ENKHUIZEN - De temperatuur in het vat meet hij nooit. Jelle Dekkers voelt gewoon met zijn hand of het goed zit. Want een goeie paling roken is een kwestie van gevoel.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 5-9-2016, 21:12 (Update 5-9-2016, 21:12)

Jelle kan het weten. De 23-jarige Enkhuizer won afgelopen weekeinde in Kortenhoef het NK Palingroken. En sleepte ook nog eens met zijn maat Ferry Kaagman de presentatieprijs in de wacht.

In een vat

En dat terwijl het de eerste keer was dat de Enkhuizers deelnamen aan dit concours, dat door palingrokers vanuit het...