Politie jaagt op brandstichter Spanbroek

Archieffoto De woningbrand aan de Pastoor Meriusstraat, 3 september.

SPANBROEK - De politie gaat extra surveilleren in Spanbroek na de brand in de Pastoor Meriusstraat. Burgemeester GertJan Nijpels: ,,We hopen snel beet te hebben.’’

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 5-9-2016, 17:17 (Update 5-9-2016, 18:45)

Nijpels heeft de politie persoonlijk op scherp gezet. ,,Inwoners van Opmeer moeten rustig kunnen slapen. Er wordt extra urgentie op het forensisch onderzoek gezet, want het heeft er alle schijn van dat dit is aangestoken. We gaan de surveillances in die buurt de komende veertien dagen intensiveren.’’

Nijpels heeft zich kort na de brand persoonlijk op de hoogte...