Vrije winkeltijden in Koggenland

DE GOORN - Ondernemers in Koggenland mogen voortaan zelf bepalen wanneer zij de winkel openen. Dat geldt ook voor de koopzondag.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 5-9-2016, 16:48 (Update 5-9-2016, 16:48)

Het college van Koggenland heeft besloten de winkeltijdenverordening drastisch te wijzigen. ,,Anno 2016 is het niet langer aan de gemeente hieromtrent regels op te leggen. Dat moeten de ondernemers straks zelf gaan regelen’’, aldus wethouder economische zaken Caroline van de Pol.

Aanleiding het beleid aan te passen, is de verhitte discussie vorig jaar over het vrijgeven van de winkeltijden. Daarop besloot het college dertien koopzondagen toe te staan en hierna de ervaringen te polsen bij omwonenden, winkeliers en lokale kerkgenootschappen.

Enquête

Naar aanleiding van de dertien koopzondagen is een enquête gehouden en daaruit blijkt volgens het college dat ’een ruime meerderheid er voorstander van is winkeltijden aan de ondernemer over te laten’. Verder valt op dat 83% van de omwonenden geen hinder ondervindt van de zondagsopening. Het college concludeert dan ook het volgende: Het algemene beeld uit de enquête is dat een verruiming van de bestaande openingstijden wenselijk is’. Het college van Koggenland heeft ook gekeken hoe het in omliggende gemeenten is geregeld. In zowel Opmeer als Medemblik, Hoorn en Heerhugowaard geldt een soepeler regime. Opmeer en Medemblik laat ondernemers (op zondag) volledig vrij en Hoorn telt twaalf zondagsopeningen met de mogelijkheid voor vier extra aanvragen. Ook Heerhugowaard kent vrijwel geen beperkingen. Voor christelijke feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis zijn per gemeente afspraken vastgelegd in de winkeltijdenverordening.

Winkelcentrum De Vijverhof in De Goorn/Avenhorn plukt hier de vruchten van. Hoewel. ,,Voor ons is dit niet interessant’’, zegt Nico Oud namens de Hema. ,,Het kost veel meer aan vaste lasten aan personeelskosten dan dat het oplevert. Als je ook energiekosten meerekent, kan dit echt niet uit.’’ Oud denkt dat met name kleinere middenstanders waaronder de keurslager, de bakker en de drogist er niet om staan te springen elke zondag de zaak open te gooien. ,,Die werken met verse producten en moeten hun personeel extra betalen. Zondagsopening is voor de stad veel interessanter. Daar trekt het volk heen, omdat je veel meer keuze hebt. Ik zie de mensen niet funshoppen in Avenhorn.’’

Hoe anders zijn de geluiden bij supermarkt Deen die nu al elke eerste zondag van de maand de deuren opent.

Deen

,,Steeds meer klanten weten ons te vinden’’, zegt filiaalchef Rick van Veenen. ,,In het begin moesten de mensen er nog aan wennen, maar dat gaat steeds beter. We hopen dat het straks vaker kan, als de gemeente het toelaat.’’

Van Veenen doelt op de raadsvergadering van maandag 12 september waarin de winkeltijdenverordening prominent op de agenda staat. Info: www.koggenland.nl