Bedreiging met mes bij illegaal tentenkamp Hoorn

Foto Holland Media Combinatie Het tentenkampje, waar de werknemer van een loonbedrijf met een mes werd bedreigd.

HOORN - Een 48-jarige man die een illegaal tentenkamp in Hoorn bewoonde, is opgepakt omdat hij iemand die gras kwam maaien bedreigde met een mes. Via snelrecht heeft hij een maand cel gekregen.

Door Jaap Stiemer - 5-9-2016, 20:31 (Update 5-9-2016, 20:31)

Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 400 euro betalen. Het incident, waarover toen door de politie geen bericht werd verspreid, deed zich op 11 augustus voor op een bouwterrein aan de Maelsonstraat, tussen het Horizon College en Provincialeweg.

Een medewerker van een loonbedrijf uit Hem was hier het...