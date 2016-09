Bulldog Tiers zakt door rot brugdeel in Enkhuizen

ENKHUIZEN - De schrik van zijn leven kreeg Enkhuizer Joop de Lang, toen tijdens een avondwandeling zijn bulldog Tiers zomaar door de brug zakte.

Door Tanja Koopen - 5-9-2016, 15:48 (Update 5-9-2016, 15:48)

De Lang liep zijn avondrondje in het donker toen hij ineens een raar geluid hoorde en Tiers achterbleef. De hond bleek met zijn achterpoten door een rot brugdeel van het wandelbruggetje tussen de Seb.Centenweg en de Melkbon te zijn gezakt.

Aanval

Gelukkig mankeerde de hond niets. Even dacht hij dat Tiers een aanval had. ,,Mijn vorige hond had epileptische aanvallen,...