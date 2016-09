Auto raakt te water in Andijk; één vrouw gewond

Foto: WFV Media / Bas Witvliet Bekijk Fotoserie

ANDIJK - Een automobiliste is vanmorgen op de Gedeputeerde Laanweg in Andijk met haar auto te water geraakt. Een omstander schoot haar te hulp en haalde haar uit de auto. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.

Door Milo Lambers - 5-9-2016, 9:05 (Update 5-9-2016, 9:05)

Het ongeval gebeurde rond 07:45 uur. De vrouw kwam in de berm terecht en toen ze wilde terugsturen ging het mis. Ze belandde vervolgens in een naastgelegen sloot. Een man die het ongeval zag gebeuren, twijfelde geen moment en ging het water in om de vrouw te helpen.

Ambulancepersoneel heeft de automobiliste nagekeken. Ze is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en meegenomen door een berger.