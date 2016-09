Veel kunst te zien in hartje Hoorn

Foto Theo Groot Theatergroep Eenhoorn, voor mensen met een bijzonder talent, maakt op straat reclame voor het stuk 'De Bruiloft'. Bekijk Fotoserie

HOORN - Als start van het culturele seizoen in West-Friesland wordt elk jaar het weekend Hoorn Kunst & Cultuur georganiseerd. Zondag stond in het teken van de grootste kunstmarkt van Nederland, voor de twaalfde keer gehouden in de Hoornse binnenstad. Opvallend dit jaar is de zogenaamde ‘sleurkunst’ in de Nieuwstraat.

Door Joyce Mul - 4-9-2016, 18:06 (Update 4-9-2016, 18:06)

Het was nog even spannend met het weer; het zou toch niet in het water vallen? Gelukkig was de meeste regen gevallen voor de opening van de markt. Met een kleine 200...