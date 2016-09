Jongen (15) uit Zwaag aangehouden met balletjespistool

ZWAAG - Een vijftienjarige jongen uit Zwaag is zaterdagmiddag op de Westfriese Parkweg in Zwaag aangehouden omdat hij met een balletjespistool aan het schieten was.

Door Floris van Bodegraven - 4-9-2016, 10:52 (Update 4-9-2016, 10:52)

Een getuige had de jongen met zijn balletjespistool zien schieten. Agenten hebben de jongen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het balletjespistool is in beslag genomen.