Scooterrijder naar ziekenhuis na botsing met paal Enkhuizen

Fabian Zee

Een scooterrijder is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Van Bleiswijkstraat in Enkhuizen.

Door Floris van Bodegraven - 4-9-2016, 8:37 (Update 4-9-2016, 8:40)

De bestuurder had een paal over het hoofd gezien en was er met zijn scooter tegenaan gereden. Buurtbewoners hebben de 21-jarige bestuurder eerste hulp verleend totdat de hulpdiensten ter plekke waren.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, de beschadigde scooter is tijdelijk even bij bewoners geparkeerd.