Weer brand gesticht in Spanbroek: woningbrand in Pastoor Meriusstraat

SPANBROEK - In een woning aan de Pastoor Meriusstraat in Spanbroek is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

Door Floris van Bodegraven - 4-9-2016, 8:21 (Update 4-9-2016, 10:03)

De brand werd even voor vier uur ’s ochtends ontdekt. De bewoners roken een brandlucht, liepen de trap af en konden de brand gelukkig zelf blusssen.

De politie sluit brandstichting niet uit en is op zoek naar getuigen.

De Pastoor Meriusstraat werd eind vorig jaar geteisterd door een reeks branden in schuurtjes en woonhuizen, die voor veel onrust zorgden.

Wijkagent Peter Duineveld meldde in april op de jaarvergadering van de Dorpsraad Spanbroek/Opmeer dat de branden „definitief voorbij” waren. Of er iemand was aangehouden, kon hij toen niet zeggen. „Er zijn mensen op aangesproken en plotseling hield het op”, zei de agent destijds.

Of deze brandstichting door dezelfde dader is gepleegd is nog onduidelijk.