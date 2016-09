Brandstichter Spanbroek slaat weer toe: woningbrand in Pastoor Meriusstraat

SPANBROEK - Wijkagent Peter Duineveld zei in april dit jaar vol overtuiging dat de serie branden, die eind vorig jaar schuurtjes en huizen in de Pastoor Meriusstraat teisterden, waren opgehouden. In de nacht van zaterdag op zondag brak er echter opnieuw brand uit, ditmaal in een woning.

Door Floris van Bodegraven - 4-9-2016, 8:21 (Update 4-9-2016, 8:21)

De brand werd even voor vier uur ’s ochtends gemeld. De brandweer rukte meteen uit en bluste de brand snel.

Wijkagent Peter Duineveldmeldde in april op de jaarvergaderingvan de Dorpsraad Spanbroek/Opmeer dat de branden „definitief voorbij” waren. Of er iemand was aangehouden, kon hij toen niet zeggen. „Er zijn mensen op aangesproken en plotseling hield het op”, zei de agent destijds.

Of deze brandstichting door dezelfde dader is gepleegd is nog onduidelijk.