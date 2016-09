Marijtje trots op jubileum van haar IJsselmeerruiters

Foto Holland Media Combinatie Oud-voorzitter Marijtje Dangermond (links) en de huidige voorzitter Maaike Heemsbergen met het paard Bella Donna.

ENKHUIZEN - Vrouwen die elkaar omhelzen omdat ze elkaar lang niet hebben gezien. Het gebeurde zaterdag tijdens de grote reünie van de 50-jaar bestaande paardrijvereniging IJsselmeerruiters in Enkhuizen. En natuurlijk was Marijtje Dangermond er bij. Net als de afgelopen vijftig jaar. ,,Zij is de vereniging’’, zegt Maaike Heemsbergen, die vorig jaar de voorzittershamer van Marijtje overnam.

Door Cees Beemster c.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 3-9-2016, 20:43 (Update 3-9-2016, 20:43)

Marijtje Dangermond (67) richtte de vereniging destijds samen met haar tweelingzus Aafje, Jan Joustra en adjudant Draayer op. ,,Mijn zus en ik waren hier zeven dagen...