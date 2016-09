Han Neef krijgt erepenning van Hoorn

Archieffoto Han Neef

HOORN - Han Neef heeft zaterdag uit handen van wethouder Judith de Jong de erepenning van de stad Hoorn gekregen. Neef is de penning gegund omdat hij zich volgens de gemeente Hoorn ’buitengewoon verdienstelijk’ heeft gemaakt voor de Stichting Voedselbank West-Friesland.

Neef kreeg de erepenning op de dag dat de Voedselbank West-Friesland haar tienjarig bestaan vierde in het pand aan de Lageweg in Hoorn. In de erepenning staat de inscriptie ‘Han Neef, Voedselbank voor en na’. Daarmee is geen woord teveel gezegd. Hij is vanaf de start als vrijwillig coördinator betrokken bij de voedselbank in deze regio.

Onder zijn leiding is de voedselbank uitgegroeid tot een organisatie waar zo'n 90 vrijwilligers actief zijn. Wekelijks komen er 200 tot 250 gezinnen een voedselpakket halen. Dit waren in oktober 2006 nog maar elf gezinnen.

Neef coördineert alle activiteiten, stuurt de vrijwilligers aan, geeft dagelijks leiding, regelt stageplekken en onderhoudt contacten met klanten, leveranciers, vrijwilligers, sponsoren, bestuurders, gemeenten, pers en andere voedselbanken. Ook vertegenwoordigt hij de voedselbank regionaal en landelijk. En dit alles vrijwillig.