Hoornse Billie (10) redt peuter (2) uit sloot

Foto Marieke Brouwers Billie Smit (10) krijgt bloemen en een zak snoep van Chiel Ingenbleek, als dank voor het redden van zijn zoon Luuk (2).

BERKHOUT - Impulsief sprong Billie Smit (10) uit Hoorn zaterdag in Berkhout de sloot in. En redde de 2-jarige Luuk Ingenbleek van de verdrinkingsdood. ,,Ze zat nog lang te shaken. En besefte pas uren later wat ze had gedaan’’, vertelt haar moeder Marieke Brouwers. ,,Heel bijzonder wat Billie heeft gedaan’’, zegt Chiel Ingenbleek, de vader van Luuk.

Door Cees Beemster - 3-9-2016, 20:25 (Update 3-9-2016, 20:25)

De reddingsactie vond zaterdag rond het middaguur plaats in een sloot vlakbij een manege, waar Billie als paardenmeisje hielp de stallen schoon te maken. ,,Opeens...