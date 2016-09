Vrouw gewond na val van snorfiets in Schellinkhout

Amoureus Media Wesley Boots

SCHELLINKHOUT - Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat zij met haar gehuurde snorfiets was gevallen op de Lageweg in Schellinkhout.

Door Daniël Mol - 3-9-2016, 17:06 (Update 3-9-2016, 17:13)

Na behandeling van de hulpdiensten is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De snorfiets raakte zwaar beschadigd.

De politie doet onderzoek naar het ongeval.