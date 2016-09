Garagebox in Hoogkarspel uitgebrand door kortsluiting koelkast

HOOGKARSPEL - Een garagebox aan de Roodborst in Hoogkarspel is vrijdagavond laat volledig uitgebrand nadat in een koelkast kortsluiting ontstond. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning.

Door Internetredactie - 3-9-2016, 7:45 (Update 3-9-2016, 7:45)

De brand, die rond 23.00 uur ontstond, ging wel met zoveel rookontwikkeling gepaard dat de bewoners van het huis wel de nacht elders hebben moeten doorbrengen. Wanneer zij weer naar huis kunnen, is niet bekend.

Bij de bluswerkzaamheden heeft de brandweer een lange BP-gasfles uit de garage weggehaald. De kunststoffles lekte gas en was op dat moment behoorlijk verschrompeld. Vermoedelijk heeft de fles ervoor gezorgd dat de brand aan het begin zeer hevig woedde.