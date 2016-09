Schuur bij woning Hoogkarspel volledig uitgebrand

Foto: Martin Menger

HOOGKARSPEL - Een korte, felle brand heeft voor veel (rook)schade gezorgd bij een woningbrand in de nieuwbouw van Hoogkarspel. Aan De Roodborst is vermoedelijk aan de achterzijde van een twee onder een kap-woning brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaat het om een schuur.

Door Floris van Bodegraven - 2-9-2016, 23:18 (Update 2-9-2016, 23:42)

De brandweer van Hoogkarspel/Westwoud kreeg ook hulp van de brandweer Enkhuizen, die de hoogwerker kon inzetten. Even na elf uur werd alarm geslagen door de bewoners, die ongedeerd bleven.

De stevige rookontwikkeling was kort daarna een groot deel van de woonwijk Reigersborg Noord te ruiken. Al snel kon erger worden voorkomen, maar het is nog onbekend wat de schade aan het woonhuis is.