Muze Blikvanger bij opening Cultureel Weekend Hoorn

Foto Theo Groot De opening van het Culturele Weekend.

HOORN - Een ’muze’ in een bijzonder grote jurk was vrijdagavond op de binnenplaats van de voormalige gevangenis op het Oostereiland de blikvanger bij de opening van het Culturele Weekend.

Door Redactie - 2-9-2016, 21:32 (Update 2-9-2016, 21:32)

Zij had de directeuren van de Hoornse culturele instellingen aan haar voeten. Die stelden deze gratis hun deuren open tijdens de Hoornse Cultuurnacht. Cinema Oostereiland vertoonde in de buitenlucht Florence Foster Jenkins, de film met Meryl Streep en Hugh Grant die 22 september in première gaat. Hoorn staat het hele weekend bol van kunst en cultuur. Op www.hoornkunstencultuur is het programma te vinden.