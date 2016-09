Enkhuizen eet weer massaal taart

Foto Theo Groot Glunderend toont een jongetje zijn gewonnen taart.

ENKHUIZEN - Ze gingen er weer vlot in vrijdagavond, de bussen Enkhuizer Jodenkoeken en uiteraard de verse slagroomtaarten van Harrie Kort.

Door Van onze verslaggever - 2-9-2016, 21:19 (Update 2-9-2016, 21:19)

Traditiegetrouw kon Paul de Bruin ze aan de lopende band weggeven, want ondanks een flinke bui in het begin van de avond was er veel belangstelling en draaide het Rad van Avontuur overuren. Alles voor het onderhoud van de speeltoestellen van speeltuin Kindervreugd in Enkhuizen. Ook vandaag is er weer taartentuinfeest tot 24 uur, met volop muziek en gratis attracties.