Stelling: Geef sluitingstijden horeca vrij!

De nieuwe stelling betreft de horecasluitingstijden in West-Friesland.

Café-eigenaren in Enkhuizen morren dat restauranthouders in de stad nu ook tot 2 uur ’s nachts open mogen. Begrijpelijk, want dit zou ze best wel eens omzet kunnen gaan kosten. Aan de andere kant valt het te prijzen dat burgemeester Baas ondernemers ruimere mogelijkheden wil geven om te ondernemen. Maar doe het dan zoals de gemeente Alkmaar, waar horeca-ondernemers sinds 2015 helemaal vrij zijn om zelf te bepalen hoe laat en hoe lang ze open gaan. Onze stelling luidt daarom: geef in navolging van Alkmaar de horecasluitingstijden ook in West-Friesland volledig vrij.

