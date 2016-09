’Pak afval bij de bron aan’

HOORN - Pak liever de verpakkingsindustrie - bij de bron- aan of zorg dat HVC de gft-container en de grijze bak vaker leegt vanwege stankoverlast. Dat is de teneur bij de consument in reactie op onze vorige stelling.

Door Van onze verslaggever - 2-9-2016, 19:00 (Update 2-9-2016, 19:00)

Boete bij foutief scheiden valt slecht

De lezer is er wel van overtuigd dat afvalscheiding noodzakelijk is, maar burgers daarop aanspreken en bij foutief handelen beboeten, gaat de overgrote meerderheid (66%) te ver.

Frans Schuit uit Wervershoof: ’Laten we boetes uitdelen aan de verpakkingsindustrie. Dat zijn de grootste vervuilers. Je kunt tegenwoordig niets meer kopen zonder een zooitje overbodige verpakking.’

Ook de verdeelsleutel en de kosten per gemeente lokken felle reacties uit, zoals die van Peter Ruitenberg uit Bovenkarpsel. ’Niet zorgvuldig afval scheiden beboeten? Zijn ze nu helemaal besnuffeld! Eenpersoonshuishoudens worden verhoudingsgewijs al genoeg beboet. In Stede Broec kost het ’verplicht’ sorteren een alleenstaande 278,52 euro per jaar. De alleenstaande wordt onevenredig zwaar aangeslagen, terwijl gezinnen drie, vier of vijf keer meer afval produceren en per persoon veel goedkoper uit zijn. Zolang de gemeente niet in staat is een rechtvaardiger verdeelsleutel voor de afvalstoffenheffingen te hanteren, gooi ik alles ongescheiden in de grijze bak. Oud papier en glas voer ik wel apart af. Maar de groene gft-emmer blijft schoon en de oranje bak staat als handige opbergcontainer in de garage’.

Twijfels genoeg en kritiek op de methode en de doelstelling, zoals bij Edwin Groot uit Hoorn. ’Afvalscheiding is prima maar draven we niet te ver door? Als het afval niet meer in de juiste bak past dan is het terecht dat mensen het in een andere bak doen. Bij afvalbedrijven ligt ook heel veel door elkaar. Er komt steeds meer bij de burger terecht Misschien moeten we stoppen met scheiden van afval’.

Obdammer Kees Reus vindt beboeten een goed idee. ’Hergebruik en recycling heeft de voorkeur. Beter is het verminderen van afval door minder verpakking’.