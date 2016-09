Minder West-Friezen op vwo

HOORN - Het aantal West-Friese leerlingen op het vwo daalt. Directeur Hans Verschoor van het Atlas College in Hoorn en Medemblik zegt tegelijk dat steeds meer kinderen na de basisschool naar een vmbo-opleiding gaan. „Waarom dat zo is, weten we niet precies’’, aldus Verschoor. ,,Dat bespreken we met het primair onderwijs.”

Door Cees Beemster - 3-9-2016, 8:18 (Update 3-9-2016, 8:18)

Bestuursvoorzitter Hans Nijdeken van het Tabor College in Hoorn bevestigt de daling op het vwo. „Havoleerlingen vormen bij ons al enkele jaren de grootste groep. Dat komt, omdat de eisen voor...