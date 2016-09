Seizoen Drommedaris start met Maartje & Kine

Foto Marco Bakker Tim Knol komt op 18 november in de Drom. Bekijk Fotoserie

ENKHUIZEN - Voor cultureel centrum De Drommedaris in Enkhuizen start vandaag het nieuwe seizoen, met de uitdaging om de 25.000 bezoekers van vorig seizoen te overtreffen of op zijn minst te evenaren. Met het aanstormende cabaretduo Maartje & Kine hoopt programmeur Gerdien van Tongeren zaterdagavond een stap in de goede richting te zetten.

Door Paul Gutter - 2-9-2016, 17:34 (Update 2-9-2016, 17:34)

Dat gebeurt met een nieuw logo, een nieuwe website en een nieuwe benadering. ,,We hebben ervoor gekozen geen programmaboekje meer uit te brengen, maar een duidelijk tweemaandelijks overzicht van alle voorstellingen’’, aldus Van Tongeren.

Natuurlijk, regeren is vooruitzien. Maar dat hoeft niet meer per se een heel jaar vooruit. Van Tongeren: ,,Zo kunnen we beter inspelen op de actualiteit en de behoeften van de bezoeker en blijft het aanbod fris en dynamisch. Zodra een artiest geboekt is, start de kaartverkoop.’’ Op deze manier hoopt de Drommedaris het publiek ook meer naar de website en social media te trekken voor het laatste nieuws.

Het duo Maartje & Kine bijt zaterdagvond het spits af. Dit muzikale comedyduo werd afgelopen seizoen alom geprezen en speelde vorig weekend al tijdens de opening van de Uitmarkt. Verder treden de komende maanden ook Tim Knol, Alderliefste, Anne Neuteboom, Marjolein Meijers, Spinvis, Brammetje Baas en Porgy Franssen op in de Drom.

,,Ik vind het geweldig om te zien dat deze aansprekende artiesten allemaal naar de Drommedaris willen komen. Vaak hoef ik er niet eens om te vragen, maar willen ze zelf heel graag. Daar is de Drom sterk in. Met een team van gedreven vrijwilligers zorgen wij ervoor dat het ook achter de schermen genieten is voor artiesten. Dat begint zijn vruchten af te werpen”, denkt Van Tongeren.

Ook de vertrouwde series gaan door. Iedere eerste zondag van de maand is er jazz, iedere tweede zondag stand-upcomedy en iedere laatste zondag kindertheater. Nieuw in het rijtje is de uit Hoorn geïmporteerde Lakeside Stories, een middag met singer-songwriters, eveneens op iedere laatste zondag van de maand. Met ingang van het nieuwe seizoen doet de Drommedaris ook de horeca, vorig jaar nog verzorgd door Tocat, weer in eigen beheer.

Voor meer informatie: www.drom.nl