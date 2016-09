De Lastdrager in ere hersteld

Foto Marcel Rob Molen De Lastdrager in Hoogwoud ondergaat een grondige restauratie. Momenteel wordt de rieten kap in ere hersteld.

HOOGWOUD - Wie op de Koningspade in Hoogwoud rijdt, ziet het al van verre: de molen staat in de steigers.

Door Judith Munster - 2-9-2016, 17:24 (Update 2-9-2016, 17:24)

Molenaar Cees Mens en Stichting De Westfriese Molens laten geen gras groeien over hun plannen om De Lastdrager uit 1608 in oude glorie te herstellen.

Aan de molenmakers van Poland uit Noord-Scharwoude de eer om stap één van het restauratieprogramma uit te voeren: het rieten dak vernieuwen en indien nodig het houtwerk oplappen of vervangen. Er was nog even sprake dat de koningsspil ook al geplaatst zou worden, maar dat was iets te vroeg gejuicht. ,,Het plan is om de molen ooit weer koren te laten malen”, legt molenaar Mens uit. ,,Maar daarvoor moeten onderdelen, zoals de molenstenen en de rondsels, er stuk voor stuk weer in geplaatst worden. Op dit moment is de molen nog leeg. Eén van de belangrijkste elementen is de koningsspil, die bovenin de molen bevestigd moet worden. Omdat de nieuwe, op maat gemaakte, koningsspil onlangs werd afgeleverd, dachten we dat hij er meteen in kon, nu het dak er toch af gaat.”

Koningsspil

Maar zo werkt het niet, ontdekte de molenaar. Afgezien van het financiële plaatje, was het ook logistiek niet haalbaar. Al was het alleen al omdat de koningsspil een jaar in een opslag moet liggen. Pas als het hout niet meer werkt, kan de spil geplaatst worden. Dat zal waarschijnlijk ergens volgend jaar zijn. Een geluk bij een ongeluk is dat de nieuwe ’lange spruit’ tegen die tijd ook klaar is. Mens: ,,De molenmakers ontdekten helaas dat de lange spruit, een horizontale balk in de kap, verrot is en vervangen moet worden. We hadden er één gevonden, maar die bleek te kort. Dus ook de spruit wordt nieuw gemaakt.”

,,We moeten gewoon geduld hebben”, zegt Mens. Glimlacht: ,,Ambtelijke molens draaien wat trager dan echte molens.” Hij doelt op het feit dat momenteel hard gewerkt wordt aan het restauratierapport van De Lastdrager. Met dit rapport in de hand is het makkelijker om overheden en stichtingen te benaderen voor financiële bijdragen. Ondertussen zit de molenaar zelf ook niet stil. Hoewel het dak van de molen op Open Monumentendag waarschijnlijk nog niet klaar is, zal Mens 10 en 11 september toch aanwezig zijn om bezoekers te woord te staan. Verder hoopt de molenaar binnenkort enthousiaste vrijwilligers te verwelkomen. ,,Via www.vrijwilligerspunt.com ben ik op zoek naar mensen die willen helpen bij opzetten van leuke marketing & PR activiteiten. Ook voor hand en spandiensten heb ik nog helpende handjes nodig.’’