Maandelijkse workshops voor tieners in buurtcentrum IJsselzand in Enkhuizen

ENKHUIZEN - De vereniging Jeugdbelangen en het tienerwerk van Welwonen in Enkhuizen slaan komend seizoen de handen ineen. Dat betekent méér activiteiten voor en door tieners in buurtcentrum IJsselzand.

Door Paul Gutter - 2-9-2016, 17:22 (Update 2-9-2016, 17:22)

Jeugdbelangen huurt al sinds 2009 een ruimte in IJsselzand van Welwonen. Hier verzorgt de vereniging wekelijks twee knutselclubs, een teken- en een digiclub voor kinderen van 6 t/m 12 en 12 t/m 16 jaar.

Sinds vorig jaar opereert ook tienerwerker Tjomme van Zwet vanuit IJsselzand. Leidster Marga van der Sloot en voorzitster Sandra Mullens van Jeugdbelangen zijn blij met de samenwerking. ,,Onze doelgroepen overlappen elkaar en ook wethouder Marcel Olierook is voorstander van samenwerking.’’

Halloween

Samen met het tienerwerk worden daarom dit jaar iedere maand workshops gehouden voor kinderen van 10 t/m 16 jaar. Te beginnen met het maken van een wandlamp op 23 september.

,,Maar we zijn bijvoorbeeld ook al bezig met een workshop Halloweenkleding maken in oktober en een filmavond met een regisseur later dit jaar.’’ Jeugdbelangen wil tijdens de maandelijkse workshops ook peilen of tieners misschien behoefte hebben aan wekelijkse clubs.

Daarnaast start Jeugdbelangen dit jaar met een gratis toegankelijke vrijdagmiddaginloop voor kinderen van 5 t/m 9 jaar. ,,Dat gaan we doen in het lokaal van het Tienerhonk en iedereen is welkom. Kinderen hoeven dus geen lid te zijn van Jeugdbelangen. We zoeken hier nog wel vrijwilligers voor.’’

Voor meer informatie en aanmelden als vrijwilliger: www.jeugdbelangen.nl