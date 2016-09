Vernielzucht nekt waterfeest Vlietpop

ONDERDIJK - Vlietpop, het jaarlijkse volksfeest met bootjes en muziek op de Groote Vliet bij Onderdijk, was dit jaar voor de laatste keer. Zeventien edities zijn er geweest. De band ’Dou Grend’, die er altijd optrad, stopt ermee na de vernielingen die bij de laatste Vlietpop op 7 augustus zijn aangericht.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 17:02 (Update 2-9-2016, 17:05)

,,We hadden een mooie dag gehad, maar na afloop dreven er twee dixies in het water’’, zegt Frank Bakker, een van de leden van de band. ,,Dat is natuurlijk ontzettend smerig. Wie het gedaan heeft stond er niet bij. Echt een domper.’’ Ook de banner die aan de brug hing ter aankondiging van het evenement was kapot gescheurd. En er was een boot met keiharde housemuziek op de Vliet, tegelijk met Vlietpop. ,,Die gingen veel langer door dan het evenement, ik denk dat mensen daar ook overlast van hebben gehad.’’

Zestien edities verliepen zonder wanklank. Maar de kater van de afgelopen keer is zo groot dat er geen volgende editie van Vlietpop komt. In een open brief in de dorpskrant van Onderdijk schrijft Kees Grent de frustratie van zich af. ’Hersenloze hufters hou je niet in de hand. Daar gaan wij de verantwoording niet meer voor afleggen.’

Grent is lid van de muzikale gelegenheidsformatie ’Dou Grend ünd Von Velzen en de Nozem’. Vlietpop ontstond spontaan in 2000 toen de groep een concert gaf op een ponton op de Groote Vliet. Het begon als grap, maar het werd al snel een grote happening. De eerste zondag van augustus kwamen - zeker bij mooi weer - van heinde en verre mensen met bootjes naar de waterplas bij Onderdijk om het feest mee te maken.

,,We wilden een simpel feestje. Gewoon mensen met een zak chips, een biertje en een frissie in de boot en dat wij onze liedjes speelden’’, zegt Frank Bakker.

Regels

Dat er bij de organisatie van Vlietpop al meer regels om de hoek komen kijken, heeft ook wel meegespeeld bij het besluit om te stoppen. ,,Dat wordt elk jaar erger. En er hangen ook steeds meer kosten aan.’’ Nu kwam er een boete van 150 euro bij voor de in het water gegooide mobiele toiletten. ,,En het moet leuk blijven, maar dat is het op deze manier niet meer’’, zegt Bakker. En dus was 7 augustus dit jaar de allerlaatste Vlietpop.