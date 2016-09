Ik Ben Een West-Fries: Smaken mee in de koffer

Foto Holland Media Combinatie/Martin Menger Adriana Amende: „Mijn ouders waren arm, maar we waren gelukkig.”

,,Ik heb speciale kruiden meegenomen voor rundvlees, kip, vis, rijst, pasta en groenten.’’ Adriana Amende beweegt als een vrolijke wervelwind tussen keuken en woonkamer.

Door Elissa Capelle - 2-9-2016, 16:53 (Update 2-9-2016, 16:53)

Razendsnel vult ze de eettafel met gerechten. „Dit is Bife acebolado.’’ Ze wijst naar rundvlees met uien in een bruine saus. „Dat maakte mijn moeder vroeger .” Triomfantelijk houdt ze het bijbehorende zakje kruiden in de lucht. „Als je hier heet water bij schenkt dan is de saus in één minuut klaar.” Afgelopen voorjaar is Adriana met haar...