Verhuizing Action gesprek van de dag in Enkhuizen

ENKHUIZEN - De verkoopsters in de winkel aan de Westerstraat zijn er zelf verbaasd over. ,,Op het hoofdkantoor weten ze van niets, maar dagelijks komen hier mensen vragen of we gaan verhuizen.’’

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 16:35 (Update 2-9-2016, 16:35)

Prijsvechter Action vertrekt uit de binnenstad en gaat naar winkelcentrum Koperwiekplein. Het centrum wordt verbouwd, zodat de discounter een flinke ruimte krijgt. De snackbar verhuist naar de hoek waar nu een outlet van Deen zit, de eetzaak ernaast gaat dicht. Drogisterij Kruidvat gaat naar de overkant, de wolwinkel moet weg.

Dat...