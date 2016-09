Tien jaar Voedselbank West-Friesland: een jubileum van de bittere noodzaak

Foto HMC/Jeroen Haarsma Marina is al negen jaar vrijwilliger bij de Voedselbank. ’Ik heb standaard tissues op mijn bureau staan.’

HOORN - De eerste keer naar de Voedselbank doet pijn. ’Dieper kan ik niet zakken.’ Dát gevoel kennen vierduizend West-Friezen. Zo veel mensen hielp de Voedselbank West-Friesland de afgelopen tien jaar met overleven.

Door Jeroen Haarsma - 2-9-2016, 20:17 (Update 2-9-2016, 20:17)

,,Wat er zonder de Voedselbank van me was geworden?’’ Hélène herhaalt de vraag en draait haar ogen weg. ,,Daar wil ik niet eens aan denken. Een leven op straat, dat zeker. Ik zou verhongeren.’’ Liefst twee jaar en acht maanden was de 60-jarige Hoornse een vaste klant aan de...