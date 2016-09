Snoer van yoga tussen geiten en schapen in Blokker

Foto ANP / EVERT ELZINGA Global Mala, in dit geval op de Dam in Amsterdam.

BLOKKER - Het begon vier jaar terug met de gedachte van een flashmob in yogastijl op de Roode Steen. De zes Hoornse yogadocenten kiezen nu voor een openbare les in de natuur van MAK Blokweer.

Door Tanja Koopen - 2-9-2016, 10:30 (Update 2-9-2016, 10:50)

Op zondag 18 september verzorgen Mireille Struik, Jolanda Clay, Afra Giling, Nina Allaries, Ingrid Oosterhof en Joost van Alfen weer een les voor wie daar maar aan mee wil doen, als onderdeel van het internationale yogafeest Global Mala.

Maar het wordt anders dan anders. Bewust is gekozen voor een plek in de luwte, aan de rand van de stad, die beter past bij de gedachte achter de laagdrempelige les. Midden in de natuur dus.

Mireille Struik: ,,Oorspronkelijk was het idee mensen te verleiden om tussen het winkelen door mee te doen met een half uurtje yoga. Dat hebben we losgelaten. We hebben lering getrokken uit de ervaringen van de afgelopen jaren en ons gerealiseerd dat onze opzet vraagt om een andere locatie, niet meer open en bloot in hartje stad. Want dat weerhoudt mensen wellicht om mee te doen.’’

De zes docenten wisselen elkaar af en geven met behulp van een geluidsinstallatie ieder tien minuten les. Samen een uur, met meditatie na. Zodat de leerlingen in contact komen met verschillende stijlen, zoals kinderyoga, Kunda Lini, Hatha en Dru. Struik: ,,Ieder heeft toch zijn eigen wortels, yoga is geen harde leer.’’

Wat de docenten willen is met zoveel mogelijk deelnemers tussen 10 en 11 uur deze 18e september een snoer (mala) aan zonnekracht en positiviteit vormen. ,,Heel veel keer de zonnegroet spreidt een verbindende kracht en positiviteit, over jezelf, je naasten en over de wereld.’’

Deelnemers moeten hun eigen matje meenemen. Een vrijwillige bijdrage is welkom, deze is bestemd voor MAK Blokweer.