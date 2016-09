Halve Maen derde prijs bij Museum Ontdekking Award 2016

De Halve Maen op zijn ligplaats bij het Centrum Varend Erfgoed.

HOORN - VOC-replicaschip de Halve Maen is derde geworden in de strijd om de Museum Ontdekking Award 2016.

Door Eric Molenaar - 2-9-2016, 10:25 (Update 2-9-2016, 10:25)

Deze Publieksprijs voor het beste Museum van het jaar is een prijs die dit jaar voor de tweede keer wordt uitgereikt door Museumkwartier.nl. Meer dan duizend musea deden mee met deze felbegeerde museumprijswedstrijd. Museumliefhebbers uit heel Nederland konden van april tot en met augustus stemmen op hun meest favoriete museum op Museumkwartier.nl.

Eind augustus werd duidelijk dat de Halve Maen behoorde tot één van de tien musea die in de eerste ronde de meeste beoordelingen kregen. Tijdens de finaleronde kon er alleen nog maar gestemd worden op de musea in de top 10.

Museumkwartier is niet verbaasd over de uitslag: 'Liefhebbers van De Halve Maen hebben luid en duidelijk van zich laten horen, wat een geweldige beoordelingen!'

De eerste prijs is gewonnen door Museum Møhlmann, een particulier kunstenaarsmuseum dat een landelijk platform biedt voor hedendaagse realistische en figuratieve kunst. Dit van oorsprong Westfriese museum was tot enkele jaren geleden gevestigd in Venhuizen. De 2e prijs gaat naar het Schipbreuk en Juttersmuseum Flora op Texel.

Met de 3e prijs wint de Halve Maen een certificaat en promotionele aandacht. Het schip is dit jaar tot en met 9 oktober in Hoorn te bezoeken. Van 14 oktober tot en met 30 oktober is de Halve Maen op toernee langs de VOC-steden Enkhuizen, Amsterdam, Middelburg, Delft (Delfshaven) en Rotterdam.

Gedurende de wintermaanden is het museumschip gesloten. Maart volgend jaar is het in Hoorn weer te bezoeken.