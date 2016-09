Rijdend magazijn met schone bluspakken

Foto JD Shoots / Jason Doorson Arno van Berkel en Thijs van der Meer van de post Winkel tonen wat ze in de aanbieding hebben. Links teammanager brandweerzorg Marinus van de Velde.

HOORN - Ter bescherming tegen asbest- en roetdeeltjes en andere kwalijke stoffen uit rook dragen brandweerlieden maskers met ademlucht, maar die bescherming ontbrak tot nu toe op de terugweg naar de kazerne.

Wat de risico’s zijn van het inademen van deeltjes die op hun bluspakken zijn neergeslagen, is nog niet precies bekend, maar uit voorzorg heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een ’rijdend magazijn’ met schone pakken ingericht.

Dat is gestationeerd in Winkel en kan worden opgeroepen door de bevelvoerder, als zijn mensen bij een brand in de rook hebben gestaan. De wagen is donderdag in Hoorn in gebruik genomen tijdens een minisymposium over arbeidshygiëne en beroepsziekten.