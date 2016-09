Politie betreurt klopjacht op onschuldige toeristen in Medemblik

MEDEMBLIK - De politie betreurt het misverstand waarbij onschuldige Duitse toeristen zijn aangezien voor drie gevaarlijke RAF-terroristen. Dit leidde woensdag aan het eind van de middag tot een aanhouding met grote overmacht van een Duitse man en vrouw. Enkele uren laten werden ze alweer teruggebracht naar hun vakantiehuisje. ,,We zijn met de betrokkenen in gesprek. Leggen uit waarom dit is gebeurd. Het is heel vervelend. Natuurlijk zijn die mensen zich rotgeschrokken’’, zegt politiewoordvoerder Koos Venema.

Door Connie Vertegaal - 1-9-2016, 17:43 (Update 1-9-2016, 17:47)

Terwijl de twee Duitsers op de parkeerplaats...