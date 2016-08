Fikse kater voor Enkhuizer café-eigenaren

ENKHUIZEN - Café-eigenaren in Enkhuizen zitten met een fikse kater nu burgemeester Baas vasthoudt aan zijn besluit dat restaurants in de gemeente tot 2 uur ’s nachts open mogen. ,,Dit gaat ons behoorlijk pijn doen, dat is zeker’’, zegt Peter Koedam van Irish pub The Dubliner.

Door Paul Gutter - 1-9-2016, 16:33 (Update 1-9-2016, 16:34)

Toen Baas zijn besluit begin juni bekendmaakte, vroeg een groepje van vijf café-eigenaren in een brief direct om opheldering. Ook penningmeester Bart Schuffel van de afdeling Enkhuizen van Horeca Nederland verzocht namens hen om tekst en...