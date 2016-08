Automobilist mee naar bureau na crash in Grote Waal

HOORN - Een Volkswagen Golf is donderdagmiddag tegen een boom gereden op de Korenmolen in de Grote Waal in Hoorn. De bestuurder is na het ongeval aangehouden.

De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de machter over het stuur en kwam met de zijkant tegen de boom tot stilstand. De auto raakte daarbij total loss.

Een van de agenten die op het ongeval afkwam, kreeg een heftige discussie met de bestuurder. De gemoederen liepen daarbij zo hoog op dat de politie besloot de bestuurder mee te nemen naar het politiebureau. Daar zal ook uitgezocht worden wat de oorzaak van het eenzijdige ongeval was.