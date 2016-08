Jachtbouwer Winner is failliet

MEDEMBLIK - Jachtbouwbedrijf Winner in Medemblik is door de rechtbank failliet verklaard. Directeur Remco Sol, die het bedrijf elf jaar geleden in Enkhuizen startte, hoopt nog een doorstart te maken. ,,Maar dan verhuizen we de productie geheel naar Polen.’’

Door Cees Beemster - 1-9-2016, 16:28 (Update 1-9-2016, 16:28)

Bij het bedrijf werkten nog vier mensen: twee productiemedewerkers en Remco Sol en zijn vrouw. ,,Ik was al ruim drie jaar geen eigenaar meer. Een Belgische investeringsmaatschappij was eigenaar geworden’’, verklaart Sol. Dit was gebeurd tijdens de crisis waarin Winner het steeds moeilijker...