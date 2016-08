Hagelbui Enkhuizen bezorgt autoschadebedrijven veel werk

ENKHUIZEN - De autoschadebedrijven in West-Friesland varen wel bij de zomerse hagelbui in Enkhuizen afgelopen zaterdag. ,,We hebben geen file voor de deur, maar de hele dag door is het een komen en gaan van mensen die toch even hun auto willen laten controleren’’, zegt eigenaar Bas Rek van Autoschade Schepenwijk.

Door Paul Gutter - 1-9-2016, 16:15 (Update 1-9-2016, 16:15)

Eric van Straaten van Van Straaten Autoschadetechniek in Bovenkarspel plaatste deze week zelfs twee opvallende ’hagelschade’-advertenties om klanten te lokken. ,,Ik ben er al heel druk mee, heb er al een...