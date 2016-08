Festival als speurtocht: Wat maakt Hoorn mooi?

HOORN - Op vrijdag 9 september is Hoorn de eerste stad in Noord-Holland waar het festival OVERMOOI neerstrijkt. Dit festival is die dag van 10-18 uur gratis te bezoeken op de Noorderveemarkt en biedt verschillende vormen van vermaak, naast een inhoudelijk programma.

Door Van onze verslaggever - 1-9-2016, 16:01 (Update 1-9-2016, 16:20)

Bezoekers kunnen actief meezoeken naar de identiteit, kwaliteit en de ’wortels’ van Hoorn en omstreken, door middel van spel, film, beeld, theater en debat. Wie dat wil kan in gesprek met wethouders Judith de Jong en Ben Tap of met stadsarcheoloog Michiel Bartels over het Hoornse erfgoed, monumenten en welstand of de schatten in de Omringdijk.

Het festival is een initiatief van Stichting MOOI Noord-Holland, in samenwerking met de gemeente Hoorn.

In het hart van het terrein komt een enorme kaart van Noord-Holland te liggen, van een half voetbalveld groot, waarop de polders, duinen, wegen, meren, dijken, steden, dorpen en zelfs woningen haarscherp te zien zijn. Midden op de kaart danst het gezelschap De Dansers hun energieke en acrobatische voorstelling Ten Noorden van Nergens. Op het festivalterrein is verder een tentoonstelling over Noord-Holland van de fotograaf Theo Baart, live muziek door het Songwriters Collectief, een telekraan voor een ultiem uitzicht, eten en drinken, en meer. Op een speelse manier worden bewoners, leerlingen van basisscholen, ondernemers, bestuurders, betrokkenen en toevallige passanten uitgenodigd om op een andere manier naar hun vertrouwde omgeving te kijken.