Stilteruimte WFG: ’Klaagmuur’ als blikvanger

HOORN - De klassieke stilteruimte in een ziekenhuis: tapijt, tafeltje met gedenkboek en een afbeelding van Maria. Het Westfriesgasthuis is geen uitzondering. Nóg niet. Want op een centrale plek in het ziekenhuis start het ’nieuwe bezinnen’: religieus neutraal en met een ’Klaagmuur’.

Door Redactie - 1-9-2016, 14:16 (Update 1-9-2016, 15:06)

Die laatste wordt dé blikvanger in de nieuwe ruimte op de begane grond. Een grijze gebogen achterwand met daarop bloemen gemaakt van houtblokjes. In die blokjes zitten gaten, waarin patiënten, naasten en personeel een persoonlijke boodschap kunnen vouwen. Geschreven op...