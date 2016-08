Westfriesgasthuis bouwt gloednieuwe ’stilteruimte’

Foto Studio Baak Foto van de maquette van de nieuwe ruimte, met achterin de bijzondere gebogen gedenkwand.

HOORN - Het Westfriesgasthuis krijgt op de begane grond een compleet nieuwe ’stilteruimte’.

Door Jeroen Haarsma - 1-9-2016, 14:14 (Update 1-9-2016, 14:31)

De bouwwerkzaamheden van het 168.000 euro kostende project beginnen binnenkort. De helft van de kosten komen voor rekening van het WFG, de andere helft is bijeengebracht door sponsoren.

’Klaagmuur’ als blikvanger

De klassieke stilteruimte in een ziekenhuis: tapijt, tafeltje met gedenkboek en een afbeelding van Maria. Het Westfriesgasthuis is geen uitzondering. Nóg niet. Want op een centrale plek in het ziekenhuis start het ’nieuwe bezinnen’: religieus neutraal en met een ’Klaagmuur’.

De bedoeling is dat de kamer op 1 december officieel wordt geopend en dat er op vrijdag 2 december een open dag volgt. Op die dag laat het ziekenhuis door middel van workshops zien waar het opvallende centrum - veel glas en hout aan de buitenkant - voor is bedoeld. Dat gaat verder dan alleen bidden, waarmee een stilteruimte al snel wordt geassocieerd. Zo komt er een piano in het vertrek te staan. De blikvanger van het vertrek is echter een grote gedenkwand, waar personeel, patiënten en naasten een persoonlijke boodschap kwijt kunnen.