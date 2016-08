’RAF-terroristen’ Medemblik blijken onschuldige Duitse toeristen

Foto: archief ANP

MEDEMBLIK - De twee personen die woensdagmiddag in Medemblik zijn aangehouden door de politie, zijn weer vrij. Het vermoeden bestond dat het om Duitse RAF-terroristen ging, maar het bleken onschuldige toeristen te zijn.

Door Frank van der Molen - 1-9-2016, 10:14 (Update 1-9-2016, 10:44)

De politie werd rond 13.00 uur getipt dat mogelijk drie voortvluchtige leden van de voormalige Duitse terreurorganisatie RAF (Rode-Legerfractie) gezien waren in de omgeving van de Vooroever. Het zou gaan om Daniela Klette, Ernst Volker Staub en Burkhard Garweg. De politie zette de omgeving ruim af en er werd een onderzoek ingesteld naar de identiteit van de personen. Hun leeftijd en uiterlijk zou met het signalement van de gezochte terroristen overeenkomen.

Nog voordat hun identiteit vast stond, gingen de drie personen, twee mannen en een vrouw, naar een vakantiehuisje in de buurt. Toen twee van hen de woning verlieten, besloot de politie in te grijpen. Deze twee werden aangehouden op de parkeerplaats van DEEN op de Overleek in Medemblik.

Na onderzoek, waarbij is samengewerkt met de Duitse politie, bleek het uiteindelijk niet te gaan om de voortvluchtige leden van de RAF, maar om Duitse toeristen. Zij zijn door de politie weer teruggebracht naar hun vakantieadres.

„Hoewel de politie achter het genomen optreden staat, betreurt zij het dat onschuldige toeristen het slachtoffer van dit misverstand zijn geworden. De politie is met hen in gesprek”, aldus de politie in een persbericht.

Bij de actie van woensdagmiddag werden veel politie-eenheden ingezet, waaronder een helikopter. Agenten hielden vanuit hun dienstwagens een gebied van Medemblik tot Onderdijk en Wervershoof in de gaten om te voorkomen dat de vermeende terroristen zouden ontkomen.