Scharwoude onthaalt Nadine OK Run

Jordy Ruijter - ADJ Video Productions Vorig jaar werd de start van de 10 km gefilmd met een drone.

SCHARWOUDE - Het dorp Scharwoude gaat de Nadine OK Run feestelijk onthalen, met versierde straten en live muziek. De start van de achtste editie van de loop is op zondag 9 oktober als vanouds op de dijk bij pannenkoekenrestaurant Ootje Konkel, maar de finish is nu voor alle afstanden in het dorp zelf.

Door Eric Molenaar - 31-8-2016, 20:00 (Update 31-8-2016, 20:00)

Omkleden hoeft niet meer in een tent, maar kan comfortabel in het atrium van appartementencomplex Meerzicht.

Ooit begon én eindigde de loop, in het leven geroepen door de Hoornse Nadine...