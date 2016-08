Gemeente Hoorn laat miljoenenclaim Oostereiland definitief vallen

HOORN - De gemeente Hoorn ziet definitief af van de claim van in eerste aanleg 2,5 miljoen euro, die zij had ingediend tegen de Staat wegens extra kosten voor de restauratie van de gebouwen op het Oostereiland. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad laten weten.

Door Eric Molenaar - 31-8-2016, 16:39 (Update 31-8-2016, 17:02)

De gemeente Hoorn had het eiland met de oude gevangenis in 2007 van het Rijk gekocht voor 3,6 miljoen, maar stuitte vervolgens op ’verborgen gebreken’ zoals bodemverontreiniging, asbest en slechte funderingen.

Afgewezen

Een claim van 2,5 miljoen euro voor de extra kosten wegens bodemverontreiniging, asbestsanering, oever- en kadeherstel en funderingsherstel werd in 2014 door de rechtbank in Den Haag op alle onderdelen afgewezen.

Hoorn ging in beroep, maar het Hof in Den Haag heeft nu geoordeeld dat de Staat niets te verwijten valt. De gemeente zou voor de koop al hebben geweten dat er een fundamenteel probleem bestond met de fundering van de gebouwen van het Oostereiland. Ook lag het voor de hand, meent het Hof, dat er meer dan de twee al bekende bodemverontreinigingen zouden kunnen zijn.

De Staat heeft dan ook volgens het Hof geen onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Het komt tot de conclusie dat het Oostereiland beantwoordde aan de verwachtingen die uit de koopovereenkomst mochten worden geput. Het risico ligt, gezien de leveringsakte, bij de gemeente.

Het college concludeert dat de gemeentelijke standpunten nu tweemaal zijn beoordeeld en afgewezen.

Cassatie

’Tegen het arrest van het Hof kan nog cassatie ingesteld worden bij de Hoge Raad. Bij cassatie wordt getoetst of het Hof het recht en de procesregels goed heeft toegepast en of de uitspraak voldoende is onderbouwd. De Hoge Raad doet de zaak niet inhoudelijk over en stelt geen nieuw onderzoek in naar de feiten’. Daarom is het college het met de advocaat eens dat het beter is geen cassatie in te stellen.

De definitieve afwijzing van de claim heeft geen gevolgen voor de reserve die de gemeente heeft voor het Oostereiland. In 2013 is het tekort al gedekt door een greep te doen in de algemene reserves.