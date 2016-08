Springkussen lag los, Tes viel zeker van vier meter

NIBBIXWOUD - Tes de Boer (20) en Bart Commandeur (18) zitten voorlopig nog even in de lappenmand. Ze raakten zondag gewond op het voetbalcomplex van SEW in Nibbixwoud, toen ze met een springkussen en al de lucht in werden geblazen door een harde windvlaag.

Door Connie Vertegaal - 31-8-2016, 16:17 (Update 31-8-2016, 16:21)

Een 2-jarige peutertje speelde ook op het kussen toen de windvlaag kwam. Zij heeft alleen een flinke schram aan de val overgehouden. Tes was samen met het meisje aan het springen toen het springkussen de lucht in vloog....