’In Hauwert snappen ze: we doen het hier samen’

Foto Marcel Rob Kees Ooteman met kleindochter Fay Olivia. ,,In Hauwert is zoveel saamhorigheid.’’

HAUWERT - Voor de biljarters, de zangclub, de kermis, het koersbal, de vrouwenclub, de toneel. Of gewoon voor de saamhorigheid in het dorp. Om al die redenen koestert Hauwert dorpshuis De Werf. Twee jaar terug stond het er beroerd voor met het dorpshuis. Kees Ooteman blies het nieuw leven in. Nu vertrekt hij alweer.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 31-8-2016, 16:15 (Update 31-8-2016, 16:15)

De advertentie waarmee het dorpshuisbestuur afgelopen zaterdag de zoektocht naar een opvolger opende, doet het ergste vrezen. ’Wegens gezondheidsredenen stopt de huidige uitbater’, stond er. Heeft Ootemans laatste...