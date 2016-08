Identieke werkwijze bij brute kraken Spar

Foto HMC Personeel van de Spar in Hoogwoud ruimt de restanten op van de ingeslagen pui na de brute roofkraak van enkele uren ervoor.

HOOGWOUD - Ze slaan de voordeur stuk, stormen de winkel binnen en gaan er vliegensvlug met tabakswaar vandoor.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 31-8-2016, 15:54 (Update 31-8-2016, 16:30)

Zo ging het woensdagochtend bij de Spar in Hoogwoud, zo ging het begin deze week in Medemblik en zo bleef het bij een poging in Opperdoes. Drie brute kraken in een straal van amper vijf kilometer, volgens praktisch identieke werkwijze. De modus operandi gaat als volgt: Direct na aankomst gaat de glazen voordeur met veel geweld aan diggelen, vervolgens sprinten er twee lieden naar...