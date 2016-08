Ook kraak bij Spar in Hoogwoud, derde op rij

Foto’s: WFV Media / Bas Witvliet Bekijk Fotoserie

HOOGWOUD - Voor de derde opeenvolgende nacht is er een inbraak gepleegd bij een filiaal van Spar supermarkten. Na Opperdoes en Medemblik was nu de winkel in Hoogwoud aan de beurt.

Wijkagent Peter Duineveld meldt dat bij de Spar in Hoogwoud in de nacht van dinsdag op woensdag tussen vier en zes uur is ingebroken. Getuigen meldden aan de politie dat de inbraak vermoedelijk is gepleegd door drie mannen die het raam in de toegangsdeur van de winkel insloegen. Zij gingen er na de inbraak vandoor in een grijze personenauto.

Eerder waren de Spar-filialen van Opperdoes en Medemblik dus al doelwit van inbrekers. De daders hadden het telkens op sigaretten gemunt, in Hoogwoud en Medemblik werden die ook daadwerkelijk buitgemaakt. In Opperdoes werd bij de inbraak niets buitgemaakt, ook al kwamen de daders wel het gebouw binnen.

De politie heeft de zaak in onderzoek, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.