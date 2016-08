Indieplant in Enkhuizen ondersteunt muzikanten

Foto: Indieplant Jelto van Nieuwburg.

ENKHUIZEN - Muzikantenplatform Indieplant uit Enkhuizen en het muziektijdschrift Bandcoach Magazine slaan de handen ineen. Samen willen ze dé plek worden waar muzikanten terecht kunnen om hun carrière verder te ontwikkelen. ,,We bieden alle faciliteiten en kennis die nodig is om op professionele wijze bezig te zijn met muziek’’, vertelt Jelto van Nieuwburg, oprichter van Indieplant om er met een knipoog aan toe te voegen: ,,Het enige wat we niet doen, is de liedjes schrijven.’’

Door Pim Soeters - 30-8-2016, 20:48 (Update 30-8-2016, 20:48)

Nieuwburg is erg te spreken over de...